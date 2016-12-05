Объявлен тендер на проведение дноуглубления акватории в Николаевском порту

12:24 / 30.12.2016

НИКОЛАЕВ, 30 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Администрация Николаевского морского порта объявила тендер на проведение дноуглубительных работ у границ причалов и акватории порта, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 30 декабря, в пресс-службе администрации Николаевского морского порта.

По информации пресс-службы, тендер на работы по дноуглублению у границ причалов и акватории порта будет проведен в системе государственных закупок Prozorro.

Планируется провести эксплуатационное дноуглубление границ всех причалов до паспортной отметки 10,7 м, и акватории порта до паспортной отметки 11,2 м. Общие объемы дноуглубления составляют около 500 тыс. кубометров.

Подобные работы последний раз проводились более 5 лет назад. Выполнение данных работ стало возможно с приходом нового руководства порта, которое определило данный вопрос приоритетным среди других проблемных вопросов порта.

Также при непосредственном участии руководства ГП «АМПУ» были проведены все подготовительные работы, оформление соответствующих документов и внесение необходимых изменений в финансовый план на 2017 год.

Благодаря филиалу «Дельта-лоцман» в кратчайшие сроки были проведены все расчетные работы для определения объемов общего дноуглубления.

В пресс-службе напомнили, что в ноябре заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк на встрече с портовыми операторами в администрации Николаевского морского порта поднял вопрос о необходимости проведения работ по эксплуатационному дноуглублению, и пообещал лично посодействовать быстрому решению этой проблемы.