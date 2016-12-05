Ремонтное черпание впервые за 9 лет проведут в акватории СМП «Октябрьск»

13:45 / 28.12.2016

НИКОЛАЕВ, 28 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В специализированном морском порту «Октябрьск» проведут ремонтное черпание операционной акватории причалов Северного и Южного ковша, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 28 декабря, в пресс-службе ГП «АМПУ».

По информации пресс-службы, в результате работ в акватории причалов Северного и Южного ковша СМП «Октябрьск» будет изъято 99 тыс. куб. м грунта. В последний раз подобные работы проводились в порту 9 лет назад — в 2007 году.

Необходимость проведения работ по ремонтному черпанию вызвана значительным заиливанием акватории порта.

«Проведению эксплуатационного дноуглубления предшествовала длительная подготовка, получение бессрочного разрешения на проведение работ в июле текущего года, большая организационная работа. Теперь мы надеемся закончить работы до начала нерестового периода с акваторией, соответствующей паспортным характеристикам», — прокомментировал начало работ руководитель Администрации морских портов Юрий Наконечный.

Старт ремонтному черпанию дан во время ходовых испытаний грунтоотвозной шаланды «Крымская 9» в составе земкаравана «Рион». Во время ходовых испытаний осуществлялся пробный забор грунта с вывозом на свалку с испытанием всех эксплуатационных возможностей шаланды и собственного земкаравана «Рион».

В состав каравана входит многочерпаковый земснаряд «Рион», дизельная грунтоотвозная шаланда «Крымская 9» и завозчик якорей «МЗ 318». Земкараван приступает к работе впервые после передачи с баланса ГП «Черазморпуть» на баланс филиала «Дельта-лоцман» Администрации морских портов и проведения классификационного ремонта.