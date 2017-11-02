Взята под арест основательница фирмы, подозреваемая в мошенничестве с недвижимостью на 4 миллиона гривен

13:02 / 16.11.2017

ОДЕССА, 16 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По ходатайству Ильичевской местной прокуратуры взята под стражу основательница предприятия по продаже недвижимости, подозреваемая в мошенничестве в особо крупных размерах, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 16 ноября, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По информации пресс-службы, 15 ноября по ходатайству прокуратуры суд взял под стражу 37-летняя жительница с. Молодежное — основательница предприятия по продаже недвижимости, подозреваемая в мошенничестве в особо крупных размерах (ч. ч. 2, 3, 4 ст. 190 УК Украины). Суд определили сумму залога в 4,5 млн. грн. (средства пока не внесены).

В пресс-службе также отметили, что местная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по почти 20 фактам завладения средствами доверчивых инвесторов под предлогом продажи им имущественных прав на квартиры в новостройках.

По данным следствия, начиная с 2013 года от мошеннических действий пострадали 17 человек, а размер имущественного ущерба составляет более 4 млн. грн.

Установлено, что для обмана клиентов женщина неоднократно показывала гражданам фундамент одного коттеджа, уверяя, что строительство ведется быстрыми темпами и надо успеть приобрести будущее жилье.

Во вторник, 14 ноября, местная прокуратура сообщила о подозрении в мошенничестве указанной гражданке и ее сообщнику — представителю фирмы.

Кроме того, в ходе расследования сотрудники прокуратуры и Черноморского отдела полиции в ходе санкционированных обысков по местам жительства и в офисах фигурантов обнаружили и изъяли средства, документацию, компьютерную технику, которые могли использоваться для незаконных действий.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

В пресс-службе добавили, что за «совершение мошеннических действий в особо крупных размерах» Законом предусмотрено до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщало ранее ИА «Контекст-Причерноморье», правоохранители выяснили, что в течение нескольких лет женщина незаконно получала деньги от граждан за продажу квартир в несуществующем многоэтажном доме в селе Молодежное Овидиопольского района. Первые заявления от обманутых инвесторов поступили в полицию еще в 2014 году.

За время незаконного строительства ни один человек, который вложил деньги в будущие квартиры, жилья так и не получила. Земельный участок принадлежал физическому лицу и был передан строительной компании в аренду. На момент проведения правоохранителями проверки был только вырыт котлован и построен первый цокольный этаж. Строительная площадка была скрыта за забором.

Установлено, что не имея ни одного разрешения на строительство, гражданка спокойно получала деньги от инвесторов. Кроме того, ни копейки не было перечислено и на счет строительной компании.

По данным Черноморского отделения полиции, в настоящее время уже поступило более 20 заявлений пострадавших от мошеннических действий. Устанавливаются и другие адреса, по которым строительная компания проводила фиктивное строительство.