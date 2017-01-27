Неизвестные ночью подорвали двери банка «Пивденный» в центре Николаева

11:52 / 11.05.2017

НИКОЛАЕВ, 11 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Николаевские правоохранители открыли уголовное производство по факту ночного взрыва у дверей банка «Пивденный» на проспекте Центральном, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 11 мая, в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

По информации пресс-службы, сегодня около 02:20 в Центральный отдел полиции ГУНП в Николаевской области поступило сообщение о том, что во дворе дома №157 на проспекте Центральном произошел взрыв.

На место происшествия прибыли сотрудники следственно-оперативной группы, патрульные полицейские, специалисты взрыво-технической службы ГУНП, прокуратуры, СБУ и ГСЧС.

Установлено, что в результате подрыва неизвестным предметом было повреждено помещение банка, расположенного на первом этаже жилого дома, и окна в квартирах, которые находятся над зданием финансового учреждения.

Пострадавших в результате взрыва не выявлено.

Осмотрев место происшествия, правоохранители изъяли обломки поврежденного имущества, назначено проведение экспертизы.

Информацию внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 2 ст. 194 УК Украины «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от трех до десяти лет.

Устанавливаются лица, причастные к совершению указанного преступления.

Продолжаются следственные мероприятия.