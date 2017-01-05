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Грузооборот по Херсонскому порту за 12 месяцев превысил 3,7 миллиона тонн
15:26 / 05.01.2017

ХЕРСОН, 05 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В январе-декабре общий грузооборот стивидорных компаний, работающих на территории Херсонского морского порта, составил 3 млн. 712,93 тыс. тонн, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 5 января, в пресс-службе ГП «Администрация морских портов Украины».

В пресс-службе сообщили, что, согласно оперативным данным, общий грузооборот по порту за 12 месяцев достиг 3 млн. 712,93 тыс. тонн, что составило 89,85% по отношению к январю-декабрю 2015 года.

Наливных грузов за данный период в порту обработано 160,6 тыс. тонн (83,7% к показателю января-декабря 2015 года); сыпучих сухогрузов — 2 млн. 962,05 тыс. тонн (99,6%); тарно-штучных грузов — 590,28 тыс. тонн (60,9%).

СПРАВКА: Херсонский морской порт был основан в 1778 году вместе с судостроительной верфью и крепостью, которые должны были стать базой для будущего Черноморского флота. В 1901 г., после 30-летнего перерыва, связанного с работами по дноуглублению, порт снова открылся, и Херсон стал одним из важнейших портов-экспортёров украинского зерна.

Порт расположен на правом берегу Днепра, в 15 км от его устья. Подход к порту осуществляется по фарватеру, проходящему по реке Рвач, рукаву Ольховый Днепр и собственно по Днепру. Навигация в порту длится круглый год.

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