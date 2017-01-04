Ледовая кампания объявлена в Херсонском порту

14:08 / 04.01.2017

ХЕРСОН, 04 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В связи с ухудшением гидрометеоусловий, с 4 января в Херсонском морском порту объявлено начало ледовой кампании, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 4 января, в пресс-службе ГП «АМПУ».

По информации пресс-службы, в связи с ухудшением гидрометеоусловий, приказом капитана Херсонского морского порта с 00:00 среды, 4 января, в порту объявлено начало ледовой кампании.

Суда, следующие в порт и из порта, должны быть обеспечены необходимым объемом запасов продовольствия, воды и топлива. Проводка судов в регионе проводится в составе ледовых караванов.

В порту ледовые операции обеспечивает буксир «Бакай». Буксиры «Дунай», суда «Отважный», «ЛК-49», «ПС-305», «Механик Воробьёв», «Михаил Сницарь» находятся в готовности для обеспечения ледовых операций.

По состоянию на 4 января сплоченность льда в Херсонском морском канале составляет 7 баллов, толщина льда — 5−7 см. На Бугско-Днепровском лиманском канале сплоченность льда — 4–8 баллов, лед толщиной 3–5 см.

Остальные морские порты Украины работают в штатном режиме.